Федерация футбола Аргентины на своих ресурсах опубликовала заявление по поводу переноса поединка отбора к ЧМ-2022 против Бразилии на неопределенный срок.

"AFA выражает глубокое недовольство прекращением встречи между сборной Аргентины и сборной Бразилии в Сан-Паулу.

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Как и Бразилия, Аргентина удивлена ​​действиями Anvisa (бразильское агентство по надзору здравоохранения – прим.) после начала игры. Следует отметить, что делегация "альбиселесте" находилась на территории Бразилии с 3 сентября 8 часов утра, чтобы выполнять все текущие санитарные протоколы, регулируемые КОНМЕБОЛ для нормального развития квалификационных соревнований ЧМ.

После отчета официальных лиц и судьи матча информация будет направлена ​​в компетентный орган ФИФА в соответствии с действующими правилами. В футболе не должно быть таких эпизодов, которые подрывают спортивное мастерство такого важного соревнования", – говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Напомним, поединок был приостановлен на 4 минуте бразильскими служащими, в том числе и полицией. В Бразилии считают, что четверо игроков "альбиселесте" (Мартинес, Буэндиа, Ло Чельсо и Ромеро) нарушили карантинные правила при въезде в страну. Сейчас встреча Бразилия – Аргентина перенесена на неопределенный срок.

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