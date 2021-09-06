"Ми пішли на цей крок, тому що всі вимоги Anvisa, які були оголошені спочатку, не були виконані. Порушникам було сказано залишатися в ізоляції в очікуванні депортації. Але вони цього не зробили. Вони приїхали на стадіон, вийшли на поле. Це послідовне невиконання правил.

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Перше порушення – це ігнорування ізоляції. Ще одне – неправдиві відповіді в опитуванні осіб, які прибувають в країну. А тепер – участь в матчі", – цитує Торреса TV Globo.

Нагадаємо, бразильські службовці зірвали матч відбору до ЧС-2022 через спробу затримання 4-х футболістів збірної Аргентини за порушення карантинних правил при в'їзді в країну.

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