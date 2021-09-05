Поєдинки Бразилії та Аргентини завжди мають принциповий характер, але цього разу ситуація вийшла з-під контролю. У підсумку двобій було призупинено й перенесено.

Матч відбору ЧС-2022 Бразилія – Аргентина був призупинений на 4-й хвилині. На полі з'явились представники агентства нагляду за здоров'ям Бразилії (Anvisa) та поліції, повідомляє SkySports.

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На думку Anvisa, 4 аргентинських футболістів (Еміліано Мартінес, Еміліано Буендія, Джовані Ло Чельсо та Крістіан Ромеро) прибули до Бразилії із порушенням карантинних законів, тому їх хотіли затримати. Спочатку поліція завітала до готелю, де базувались аргентинці, але запізнилась і вирішила влаштувати "облаву" посеред матчу.

Усі 4 гравці є представниками АПЛ, а за місцевими законами при в'їзді вони повинні відбути двотижневий карантин. Футболісти нібито збрехали у документах, що останнім часом не відвідували Туманний Альбіон. Ліонель Мессі та компанія вирушили до роздягалень, а команда збірної Бразилії залишилась на полі.

Через певний період часу прес-служба КОНМЕБОЛ все ж повідомила, що матч офіційно перенесений за рішенням головного арбітра Хесуса Валенсуели.

"Рефері і делегат поєдинку відправлять звіт у дисциплінарний комітет ФІФА, який визначить подальші кроки. Відбірковий цикл – турнір ФІФА. Всі рішення щодо організації перебувають виключно у юрисдикції цього інституту", – йдеться в заяві Конфедерації футболу Південної Америки.

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