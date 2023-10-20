Аргентина і Севілья також повинні напружитися через допінг-скандалнавколо досвідченого півзахисника, інформує Relevo.

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Гомес здав позитивну пробу ще у жовтні минулого року. Іспанське антидопінгове агентство (CELAD) відразу не карало хавбека, тому той поїхав на "золотий" чемпіонат світу зі збірною Аргентини, а потім ще й виграв Лігу Європи у складі Севільї. Не виключено, що екс-зірку Металіста позбавлять медалей за ці турніри.

Покарання загрожує і командам загалом, хоча ймовірність доволі мала. Для цього у складах збірної Аргентини і Севільї повинні виявити ще 2 гравців з порушеннями антидопінгових правил. Стаття 11 Всесвітнього антидопінгового кодексу передбачає, що перегляд результатів можливий лише в тому випадку, якщо тест провалюють щонайменше троє представників команди.

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