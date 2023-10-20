Аргентина и Севилья также должны напрячься из-за допинг-скандала вокруг опытного полузащитника, сообщает Relevo.

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Гомес сдал положительную пробу еще в октябре прошлого года. Испанское антидопинговое агентство (CELAD) сразу не наказывало хавбека, поэтому тот поехал на "золотой" чемпионат мира со сборной Аргентины, а затем еще и выиграл Лигу Европы в составе Севильи. Не исключено, что экс-звезду Металлиста лишат медалей за эти турниры.

Наказание грозит и командам в целом, хотя вероятность достаточно мала. Для этого в составах сборной Аргентины и Севильи должны выявить еще 2 игроков с нарушениями антидопинговых правил. Статья 11 Всемирного антидопингового кодекса предусматривает, что пересмотр результатов возможен только в том случае, если тест проваливают не менее трех представителей команды.

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