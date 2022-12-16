Матч Аргентина – Франція відбудеться у неділю, 18 грудня. Стартовий свисток на стадіоні Люсаїл Айконік прозвучить о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. У "Альбіселесте" шлях до вирішального матчу виявився трохи складнішим – ЧС-2022 для них почався сенсаційною поразкою від Саудівської Аравії. Надалі підопічні Ліонеля Скалоні лише додавали. Франція також має у своєму активі одну поразку на груповому етапі. Щоправда, вона сталася тоді, коли завдання з виходом до плей-офф вже було вирішене. Резервісти підвели Дідьє Дешама, програвши Тунісу.

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Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022

Популярна контора William Hill так і не визначилася з фаворитом матчу. На перемогу кожної з команд пропонують поставити з коефіцієнтом 2.80. Нічию в основний час оцінили у 2.90. Однак у фіналі не можна задовольнитися рівним рахунком. Переможець буде в будь-якому разі. Британський букмекер більше вірить у те, що з урахуванням екстратайму та/чи серії пенальті, золоті медалі здобуде Франція – 1.80. Проте аналогічний коефіцієнт Аргентини не набагато вищий – 2.00.

Фахівці Bwin оцінюють шанси опонентів не настільки рівномірно. Австрійці вірять, що підопічним Дідьє Дешама під силу вдруге поспіль стати чемпіонами світу навіть за підсумками основного часу – коефіцієнт на це 2.70. На перемогу Аргентини – 2.80. Нічию оцінили у 3.00. Серед ставок на результат найбільше ваш банк може збільшити чемпіонство команди Ліонеля Скалоні, якщо вона здобуде його в овертаймі, – аж у 12 разів.

До слова, звітна зустріч стане для команд 13-ю, яку вони проведуть між собою. Щоправда, офіційних матчів було лише три – усі на чемпіонатах світу. Аргентина перемагала французів на ЧС-1930, коли стала другою, та на домашньому переможному Мундіалі 1978 року. В обох випадках ці поєдинки відбулися на груповій стадії турнірів. У плей-офф ці суперники вперше зустрілися на ЧС-2018. Тоді в рамках 1/8 фіналу Франція здобула видовищну перемогу з рахунком 4:3.

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