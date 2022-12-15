Фінал ЧС-2022 відбудеться в неділю, 18 грудня. Матч Аргентина – Франція розпочнеться о 17:00 за київським часом. Головний арбітром зустрічі призначили поляка Шимона Марциняка. Його асистентами будуть Павел Сокольніцкі й Томаш Лісткевич, повідомляє sport.pl.

За інформацією джерела, польська бригада виявилася майже безальтернативною для цієї місії. Річ у тім, що ФІФА не хотіла, аби арбітри на катарському чемпіонаті світу обслуговували понад три матчі. Також важливим був географічний принцип. Відтак, до останнього на фінал по-справжньому претендували лише чотири рефері. Власе Марциняк, Данні Маккелі, Сесар Рамос та Ісмаїл Ельфат.

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Ельфат відпав відразу. Хоча він американець, але народився в Марокко. Ця збірна несподівано дісталася до півфіналу, тому Ісмаїл автоматично втратив шанси на додаткову роботу. Мексиканець Сесар Рамос обслуговував півфінал Франція – Марокко. Залишалися лише бригади Марциняка та Маккелі. Вирішальними стали оцінки ФІФА. У нідерландських рефері рейтинг виявився нижчим, тому призначення на фінал вони не отримали.

До слова, Шимон Марциняк на ЧС-2022 вже відсудив два матчі – обидва за участі фіналістів. Він працював на поєдинку групового етапу Франція – Данія (2:1) та на 1/8 фіналу Аргентина – Австралія (2:1). Фінал стане третьою зустріччю для польського рефері з кожним його учасником. З європейцями Марциняк перетинався у 2020 році в рамках Ліги націй (Франція обіграла Швецію), а з латиноамериканцями – на ЧС-2018 (Аргентина зіграла внічию з Ісландією).

У неділю відбудеться знаменна подія для польського футболу. Вперше арбітр з цієї країни буде головним у фінальному матчі чемпіонату світу. Проте представництво на такому рівні в поляків уже було. Асистентом рефері у фіналі ЧС-1990 був Міхал Лісткевич. Це був один із найгірших вечорів у історії збірної Аргентини. "Альбіселесте" на чолі з Дієго Марадоною прагнули захистити статус чемпіонів світу, але мінімально поступилися Німеччині (тоді ще ФРН). Вочевидь, Лео Мессі, сподівається, що історія зустрічей з польськими рефері у фіналах Мундіалей цього разу не повториться.

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