Італійський арбітр Даніеле Орсато розсудить матч півфіналу ЧС-2022 Аргентина – Хорватія, повідомляє Albiceleste Talk.

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Відзначимо, що суддя є фартовим для обох команд. Аргентина перемогла в єдиному матчі за роботи Орсато (перемога над Мексикою на ЧС-2022), а Хорватія з 3 поєдинків виграла у двох і одного разу поступилась. Перемоги прийшлись на товариську гру з Чехією (4:2 у 2011 році) та з Угорщиною (3:0, 2019 рік). Програли ж "картаті" Англії на Євро-2020.

Додамо, що поєдинок Аргентина – Хорватія відбудеться 13 грудня, початок півфіналу ЧС-2022 о 21:00.

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