Итальянский арбитр Даниэле Орсато рассудит матч полуфинала ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия, сообщает Albiceleste Talk.

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Отметим, что судья является фартовым для обеих команд. Аргентина победила в едином матче при работе Орсато (победа над Мексикой на ЧМ-2022), а Хорватия из 3 поединков выиграла в двух и однажды уступила. Победы пришлись на товарищескую игру с Чехией (4:2 в 2011 году) и Венгрией (3:0, 2019 год). Проиграли же "клетчатые" Англии на Евро-2020.

Добавим, что поединок Аргентина – Хорватия состоится 13 декабря, начало полуфинала ЧМ-2022 в 21:00.

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