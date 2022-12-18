"Я думаю, що буде серія пенальті. Французи дуже ретельно подивляться матч з Хорватією, розберуть його на молекули.

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Будуть розуміти, як грати проти Мессі (хоча це важко). Французи щось змінять так, щоб грати на рівних, не давати цей козир контратак Аргентині. І дійде до серії пенальті", – сказав Худжамов у коментарі SportArena.

Нагадаємо, фінальний поєдинок ЧС-2022 між Аргентиною та Францією відбудеться у неділю, 18 грудня. Початок зустрічі о 17:00.

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