Аргентина – Франция: Худжамов пророчит серию пенальти в финале ЧМ-2022
06:30 - Читати українською
Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов ожидает ожесточенную дуэль в решающем матче Мундиаля.
"Я думаю, что будет серия пенальти. Французы очень тщательно посмотрят матч с Хорватией, разберут его на молекулы.
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Будут понимать, как играть против Месси (хотя это тяжело). Французы что-то изменят так, чтобы играть на равных, не давать этот козырь контратак Аргентине. И дойдет до серии пенальти", – сказал Худжамов в комментарии SportArena.
Напомним, финальный поединок ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 17:00.
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