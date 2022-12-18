"Я думаю, что будет серия пенальти. Французы очень тщательно посмотрят матч с Хорватией, разберут его на молекулы.

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Будут понимать, как играть против Месси (хотя это тяжело). Французы что-то изменят так, чтобы играть на равных, не давать этот козырь контратак Аргентине. И дойдет до серии пенальти", – сказал Худжамов в комментарии SportArena.

Напомним, финальный поединок ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 17:00.

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