"За кого я вболіватиму у фіналі ЧС-2022? Глобально мені байдуже.

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Знаєте, за що я вболіватиму? Щоб у мене на столі перед цим матчем було хороше, свіже, холодне пиво. І світло було. Хоча зі світлом я розібрався – головне, щоб бензин був вдома", – сказав Вацко в ефірі YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Нагадаємо, фінальний поєдинок ЧС-2022 між Аргентиною та Францією відбудеться у неділю, 18 грудня. Початок зустрічі о 17:00.

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