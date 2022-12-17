Вацко здивував вибором свого "фаворита" перед фіналом ЧС-2022 – журналіст озвучив обов'язкову умову
15:04 - Читать на русском
Відомий коментатор Віктор Вацко хоче подивитись якісний футбол у компанії "пінного".
"За кого я вболіватиму у фіналі ЧС-2022? Глобально мені байдуже.
"Хотів би, щоб Мессі виграв чемпіонат світ": екс-форвард збірної Франції вболіватиме за Аргентину у фіналі Мундіалю
Знаєте, за що я вболіватиму? Щоб у мене на столі перед цим матчем було хороше, свіже, холодне пиво. І світло було. Хоча зі світлом я розібрався – головне, щоб бензин був вдома", – сказав Вацко в ефірі YouTube-каналу "ВЗБІРНА".
Нагадаємо, фінальний поєдинок ЧС-2022 між Аргентиною та Францією відбудеться у неділю, 18 грудня. Початок зустрічі о 17:00.
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