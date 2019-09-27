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Арбітр зламав ногу, але зумів допрацювати поєдинок – мужик дня з Кубка Нідерландів

12:53 247 Читать на русском
Арбітр зламав ногу, але зумів допрацювати поєдинок – мужик дня з Кубка Нідерландів
Роб Діпернік / Фото Sportnieuws

Нідерландський суддя Роб Діпернік показав високий рівень відповідальності під час матчу 1/64 фіналу Кубка Нідерландів.

Катвейк на виїзді обіграв Квік Бойз (3:2) в рамках Кубка Нідерландів.

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Головним персонажем цього двобою став арбітр Роб Діпернік, який на 90+1 хвилині зустрічі невдало наступив на ногу. Через біль суддя був змушений викликати на поле лікарів, які "заморозили" травмоване місце. В підсумку рефері ще провів на полі 30 хвилин, відпрацювавши два овертайми.

Після гри у арбітра діагностували перелом ноги, повідомляє Fox Sports.

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