Арбитр сломал ногу, но сумел доработать поединок – мужик дня из Кубка Нидерландов

Нидерландский судья Роб Диперник показал высокий уровень ответственности во время матча 1/64 финала Кубка Нидерландов.

Катвейк на выезде обыграл Квик Бойз (3:2) в рамках Кубка Нидерландов.

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Главным персонажем этого поединка стал арбитр Роб Диперник, который на 90+1 минуте встречи неудачно наступил на ногу. Из-за боли судья был вынужден вызвать на поле врачей, которые "заморозили" травмированное место. В итоге рефери еще провел на поле 30 минут, отработав два овертайма.

После игры у арбитра диагностировали перелом ноги, сообщает Fox Sports.