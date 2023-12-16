Турецький арбітр Халіл Мелер, який обслуговував матч між Різеспором і Анкарагюджю, прокоментував своє побиття на футбольному полі.

"Я хочу, щоб зрештою всі винні в цьому інциденті були покарані найсуворішим чином. Це огидний інцидент, який вже кілька днів обурює громадськість

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Не слід оцінювати його лише у контексті спортивних змагань, оскільки, на жаль, насильство часто відбувається і в інших сферах життя та призводить до непоправних наслідків. Сподіваюся ця ситуація стане негативним прикладом для решти", – цитує Мелера A Spor

Нагадаємо, інцидент з побиттям Халіла Мелера трапився після матчу турецької Суперліги між Різеспором і Анкарагюджю. Після цього турецька футбольна федерація вдалася до радикальних рішень, призупинивши змагання.

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