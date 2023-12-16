Турецкий арбитр Халил Меллер, обслуживавший матч между Ризеспором и Анкарагюджю, прокомментировал свое избиение на футбольном поле.

"Я хочу, чтобы все виновные в этом инциденте были наказаны самым строгим образом. Это отвратительный инцидент, который уже несколько дней возмущает общественность.

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Не следует оценивать его только в контексте спортивных соревнований, поскольку, к сожалению, насилие часто происходит и в других областях жизни и приводит к непоправимым последствиям. Надеюсь, эта ситуация станет отрицательным примером для остальных", – цитирует Мелера A Spor.

Напомним, инцидент с избиением Халила Мелера произошел после матча турецкой Суперлиги между Ризеспором и Анкарагюджю. После этого турецкая футбольная федерация прибегла к радикальным решениям, приостановив соревнования.

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