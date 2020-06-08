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Арбітр матчу Львів – СК Дніпро-1 Козик буде відсторонений на найближчі матчі, – Денисов

22:45 749 Читать на русском
Арбітр матчу Львів – СК Дніпро-1 Козик буде відсторонений на найближчі матчі, – Денисов
Львів – СК Дніпро-1 – 1:2 / ФК Львів

Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов прокоментував скандальне суддівство арбітра Ярослава Козика у матчі 25-го туру УПЛ між Львовом та СК Дніпро-1.

31’ Шина
 
Андрій Цуріков 42’
Олексій Хобленко 87’
31’ Шина
42’ Андрій Цуріков
87’ Олексій Хобленко

"Великий суддівський скандал у матчі Львів – СК Дніпро-1. Два епізоди на 82-й і 92-й хвилинах. У обох випадках арбітр Козик не побачив порушень на футболісті Львова Ярославі Богунові.

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Другий момент дійсно виглядає чистою симуляцією, але ось перший, це ж 1000% пенальті. Як це можна було не помітити? Щойно списувався з Лучано Лучі. На думку глави комітету арбітрів у першому епізоді був пенальті. Козик буде відсторонений на найближчі матчі", – написав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, поєдинок між Львовом та СК Дніпро-1 запам'ятався неоднозначними суддівськими рішеннями. Зокрема, під кінець поєдинку гравець Львова Ярослав Богунов упав у штрафному майданчику дніпрян. Повтор вказав на порушення правил – Максим Лопирьонок наступив супернику на ногу.

Однак головний арбітр матчу проігнорував цей епізод – Ярослав Козик не лише не призначив пенальті, але й не показав Лопирьонку другу жовту картку (захисник дніпрян міг залишити свою команду у меншості). Після закінчення поєдинку у підтрибунному приміщенні команди взялись з'ясовувати стосунки, забувши про будь-яку соціальну дистанцію. Серед інших поштовхалися головний тренер гостей Єгіше Мелікян і капітан дніпрян Сергій Кравченко.

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Большой судейский скандал в матче Львов -Днепр 1. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте Львова Богунове. Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть? Посмотрите, оцените. #footballuatv #великийфутбол #упл #фкльвов #фкльвів #днепр1 #дніпро1 #футбол #арбитры #пенальти

Допис, поширений Александр Денисов (@alexander_denysov_)

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Теги
Відеоновини Лучано Лучі Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Львів - СК Дніпро-1 Ярослав Козик Олександр Денисов УПЛ
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