Арбітр матчу Львів – СК Дніпро-1 Козик буде відсторонений на найближчі матчі, – Денисов

Директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов прокоментував скандальне суддівство арбітра Ярослава Козика у матчі 25-го туру УПЛ між Львовом та СК Дніпро-1.

"Великий суддівський скандал у матчі Львів – СК Дніпро-1. Два епізоди на 82-й і 92-й хвилинах. У обох випадках арбітр Козик не побачив порушень на футболісті Львова Ярославі Богунові.

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Другий момент дійсно виглядає чистою симуляцією, але ось перший, це ж 1000% пенальті. Як це можна було не помітити? Щойно списувався з Лучано Лучі. На думку глави комітету арбітрів у першому епізоді був пенальті. Козик буде відсторонений на найближчі матчі", – написав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, поєдинок між Львовом та СК Дніпро-1 запам'ятався неоднозначними суддівськими рішеннями. Зокрема, під кінець поєдинку гравець Львова Ярослав Богунов упав у штрафному майданчику дніпрян. Повтор вказав на порушення правил – Максим Лопирьонок наступив супернику на ногу.

Однак головний арбітр матчу проігнорував цей епізод – Ярослав Козик не лише не призначив пенальті, але й не показав Лопирьонку другу жовту картку (захисник дніпрян міг залишити свою команду у меншості). Після закінчення поєдинку у підтрибунному приміщенні команди взялись з'ясовувати стосунки, забувши про будь-яку соціальну дистанцію. Серед інших поштовхалися головний тренер гостей Єгіше Мелікян і капітан дніпрян Сергій Кравченко.

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