"Дмитро Кубряк працюватиме заступником Лучано Лучі у відділі забезпечення арбітражу УАФ. Впевнений, що для команди під керівництвом Лучано Лучі та Ніколи Ріццолі таке кадрове рішення стане не тільки професійним підсиленням, але й особистим прикладом для натхнення.

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Адже всі ми пишаємось хоробрістю нашого арбітра, який, будучи також військовим медиком, у березні минулого року поїхав добровольцем в окупований Маріуполь, де допомагав рятувати поранених воїнів й пізніше потрапив у полон рашистів. Після звільнення з полону у вересні минулого року він повернувся у нашу команду. На новій посаді Дмитро відповідатиме за медичну та фізичну складову в підготовці рефері, а також за тестування та соціально-адміністративні напрями.

Паралельно Дмитро продовжить працювати арбітром на матчах чемпіонату, він готовий далі вчитися та підвищувати свою кваліфікацію для виходу в перспективі на міжнародний професійний рівень. Бажаю Дмитру успіху і пишаюсь можливістю працювати в одній команді", – написав Павелко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

До слова, детальніше про Дмитра Кубряка – арбітра ПФЛ, хірурга, який рятував українських захисників "Азовсталі", провів 5 місяців у російському полоні і зумів вижити у справжньому пеклі – дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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