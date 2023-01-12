"Ми завжди дивимось з оптимізмом у своє майбутнє, але ніколи не забуваємо про прожите! Я вдячний Український асоціації футболу і особисто Андрію Павелку та кожному з команди УАФ за цей відповідальний чотирирічний період своєї роботи у штабі головної команди України. Це було чудово!

Шовковський підписав контракт з Динамо і став тренером киян

Але сьогодні переді мною стоїть вже новий виклик. І я з великим задоволенням його приймаю і дякую Ігорю Суркісу та тренерському штабу на чолі з Мірчею Луческу за можливість приєднатися до команди Динамо Київ. У моєму футбольному житті існувало лише дві команди – Динамо та збірна України. І поки що так і залишається.

Але я не кажу прощавай. Є певні домовленості у тому, що якщо в моїх послугах буде потреба, то я готовий долучитися до співпраці в новому тренерському штабі національної дружини за сумісництвом. Але це вже буде вирішувати новий головний тренер збірної України.

А поки що я прикладу максимально свої знання і здобутий досвід задля того, щоб зробити свій улюблений і славетний клуб ще сильнішим та кращим! Разом до перемоги! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Олександр провів усю свою кар'єру в Динамо (з 1993 по 2017 роки). СаШо є рекордсменом "біло-синіх" за кількістю проведених матчів (636). У статусі тренера Шовковський дебютував у збірній України. Спершу працював помічником Андрія Шевченка, а згодом був асистентом Олександра Петракова. Його контракт з УАФ завершився 1 січня. Напередодні 48-річний фахівець увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу, підписавши угоду до літа 2024 року.

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