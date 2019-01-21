Арбелоа розкритикував VAR після гола Суареса у ворота Леганеса

Посол Реала Альваро Арбелоа висловився щодо роботи VAR після гола форварда Барселони Луїса Суареса у ворота Леганеса в матчі 20 туру Ла Ліги (3:1).

"Ми були раді впровадженню VAR, але не за таке. Суддям все одно. Вони прийшли від "Що ти ще хочеш, щоб я тобі дав?" до "Все добре, Хосе Луїс", і залишили ситуацію в спокої", – написав Арбелоа в своєму Twitter.

Барселона – Леганес – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, в матчі 20 туру Ла Ліги Барселона перемогла вдома Леганес, а форвард Луїс Суарес забив гол, який викликав справжні суперечки, оскільки уругваєць дуже грубо зіграв проти голкіпера гостей Івана Куельяра.