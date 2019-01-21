toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ЛЕГАНЕС

Арбелоа розкритикував VAR після гола Суареса у ворота Леганеса

13:31 555 Читать на русском
Арбелоа розкритикував VAR після гола Суареса у ворота Леганеса
Луїс Суарес / The Independent

Посол Реала Альваро Арбелоа висловився щодо роботи VAR після гола форварда Барселони Луїса Суареса у ворота Леганеса в матчі 20 туру Ла Ліги (3:1).

"Ми були раді впровадженню VAR, але не за таке. Суддям все одно. Вони прийшли від "Що ти ще хочеш, щоб я тобі дав?" до "Все добре, Хосе Луїс", і залишили ситуацію в спокої", – написав Арбелоа в своєму Twitter.

Барселона – Леганес – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, в матчі 20 туру Ла Ліги Барселона перемогла вдома Леганес, а форвард Луїс Суарес забив гол, який викликав справжні суперечки, оскільки уругваєць дуже грубо зіграв проти голкіпера гостей Івана Куельяра.

Іспанія20 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Леганес: Неділя 20 січня 2019

Барселона
Матч завершено
3 : 1
Леганес
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Барселона Барселона Відеоасистент арбітра (VAR) Барселона - Леганес Альваро Арбелоа Альваро Арбелоа Іван Куельяр Іван Куельяр Луїс Суарес Луїс Суарес Леганес Леганес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
12
хв
Дженоа
16:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук