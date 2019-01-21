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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ЛЕГАНЕС

Барселона – Леганес – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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Барселона – Леганес – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Леганес – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона розгромила Леганес у рамках 20-го туру іспанської Прімери. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів матчу Барселона – Леганес.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 20-й тур

Барселона – Леганес – 3:1

Голи: Дембеле, 32, Суарес, 71, Мессі, 90+2 – Брейтвейт, 57

Барселона – Леганес: перфоменс Дембеле, магічні ривки Суареса, проблеми каталонців в обороні та українці на банці

Барселона в рамках 20 туру Ла Ліги вдома приймала Леганес. Українці Андрій Лунін та Василь Кравець залишились у запасі і не вийшли на поле навіть на заміну.

"Блаугранас" змогли здобути перемогу, хоча і не без труднощів. Ернесто Вальверде довелось випускати Ліонеля Мессі та Івана Ракітіча. Аргентинець і забив третій та вирішальний гол.

Іспанія20 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Леганес: Неділя 20 січня 2019

Барселона
Матч завершено
3 : 1
Леганес
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Іспанія Відеоновини Барселона Барселона Барселона - Леганес Леганес Леганес
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