Барселона – Леганес – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона розгромила Леганес у рамках 20-го туру іспанської Прімери. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів матчу Барселона – Леганес.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 20-й тур

Барселона – Леганес – 3:1

Голи: Дембеле, 32, Суарес, 71, Мессі, 90+2 – Брейтвейт, 57

Барселона – Леганес: перфоменс Дембеле, магічні ривки Суареса, проблеми каталонців в обороні та українці на банці

Барселона в рамках 20 туру Ла Ліги вдома приймала Леганес. Українці Андрій Лунін та Василь Кравець залишились у запасі і не вийшли на поле навіть на заміну.

"Блаугранас" змогли здобути перемогу, хоча і не без труднощів. Ернесто Вальверде довелось випускати Ліонеля Мессі та Івана Ракітіча. Аргентинець і забив третій та вирішальний гол.