toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЕМ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО

Аякс – Реал Мадрид: прогноз на матч Ліги чемпіонів

11 лютого 17:10 910 Читать на русском
Аякс – Реал Мадрид: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Аякс – Реал Мадрид: прогноз на матч Ліги чемпіонів 13.02.2019

Аякс та Реал зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Аякс – Реал Мадрид відбудеться 13 лютого в Амстердамі на стадіоні Йохан Кройфф Арена. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Аякс – Реал: матч розсудить польська бригада арбітрів

Аякс – Реал Мадрид, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

William Hill вважає мадридців фаворитом поєдинку. На перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 1.88. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 4.20, а перемога Аякса оцінюється у 3.80.

Bwin виставили практично такі ж котування на матч. Перемога гостей оцінюється в 1.85, а на вікторію голландців пропонують коефіцієнт 3.80. На нічию – 4.00.

Варто відзначити, що Аякс посів друге місце в групі з Баварією, Бенфікою та АЕКом, а в плей-офф кваліфікації вибив київське Динамо. Реал Мадрид впевнено виграв квартет з Ромою, Вікторією та ЦСКА.

Зінченко та Манчестер Сіті розірвали Челсі, чорний лютий для Барселони, скандальне дербі Мадрида: підсумки євровікенду

До слова, в складі Аякса гру може пропустити Френкі де Йонг. У мадридців під питанням участь Іско. Нагадаємо, Реал став переможцем останніх трьох розіграшів Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь Реал Мадрид – Аякс пройде у Парижі 5 березня. Початок о 22:00.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс

live 45'
0 : 0
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Аякс - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс букмекери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
4
хв
Олімпіакос
19:55
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук