Аякс – Реал Мадрид: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Аякс та Реал зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Аякс – Реал Мадрид відбудеться 13 лютого в Амстердамі на стадіоні Йохан Кройфф Арена. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Аякс – Реал: матч розсудить польська бригада арбітрів

Аякс – Реал Мадрид, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

William Hill вважає мадридців фаворитом поєдинку. На перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 1.88. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 4.20, а перемога Аякса оцінюється у 3.80.

Bwin виставили практично такі ж котування на матч. Перемога гостей оцінюється в 1.85, а на вікторію голландців пропонують коефіцієнт 3.80. На нічию – 4.00.

Варто відзначити, що Аякс посів друге місце в групі з Баварією, Бенфікою та АЕКом, а в плей-офф кваліфікації вибив київське Динамо. Реал Мадрид впевнено виграв квартет з Ромою, Вікторією та ЦСКА.

Зінченко та Манчестер Сіті розірвали Челсі, чорний лютий для Барселони, скандальне дербі Мадрида: підсумки євровікенду

До слова, в складі Аякса гру може пропустити Френкі де Йонг. У мадридців під питанням участь Іско. Нагадаємо, Реал став переможцем останніх трьох розіграшів Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь Реал Мадрид – Аякс пройде у Парижі 5 березня. Початок о 22:00.