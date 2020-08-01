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Аравійські інвестори знайшли топ-клуб для купівлі після невдачі з Ньюкаслом, – ЗМІ

11:22 - Читать на русском
Аравійські інвестори знайшли топ-клуб для купівлі після невдачі з Ньюкаслом, – ЗМІ
Радість "россонері" / LaPresse

Аравійський державний інвестиційний фонд не покинув намірів вкластися у європейський футбол. Після невдалої спроби придбати англійський Ньюкасл шейхи можуть узятися до справи в Італії.

Аравійці вивчають варіант із придбанням Мілана, повідомляє Sanadeq.

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Шейхи не змогли завершити угоду з купівлі Ньюкасла через суспільний резонанс у Сполученому Королівстві. Натомість в Італії такі проблеми в аравійців навряд виникнуть. Наразі 99,93 % акцій Мілана належать інвестиційному фонду Елліот. Його основним завданням було стабілізувати фінанси "россонері" після невдалого періоду під керівництвом китайців.

До слова, за тур до кінця чемпіонату Італії Мілан гарантував собі 6-те місце. У новому сезоні "россонері" зіграють у кваліфікації Ліги Європи.

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Італія Головне Мілан Мілан футбольні фінанси
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