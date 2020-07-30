Шейхи офіційно відмовились придбати Ньюкасл – аравійські інвестори пояснили своє рішення

"Маючи глибоку повагу до жителів Ньюкасла і його футбольного клубу, ми вирішили відмовитися від наміру придбати ФК Ньюкасл.

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Ми робимо це з сумом, тому що ми були в передчутті і були повністю готові інвестувати в це велике місто. Ми віримо, що могли б повернути клуб на його законне місце з точки зору його історії, традицій і вболівальників.

У підсумку, протягом непередбачено тривалого процесу термін дії комерційної угоди між Інвестиційною групою і власниками клубу закінчився, а наш інвестиційний план не був підтриманий, особливо з огляду на відсутність будь-якої ясності щодо обставин, за яких почнеться наступний сезон, і нових норм для проведення матчів, тренувань та інших заходів", – цитує заяву шейхів Sky Sports.

Нагадаємо, протягом кількох місяців велись перемовини між аравійськими інвесторами та президентом "сорок" щодо продажу клубу, орінтовна сума угоди повинна була скласти близько 350 млн євро.

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