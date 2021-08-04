Каталонці планують протягом найближчих двох діб оголосити про підписання нового контракту зі своєю легендою.

У неділю, 8 серпня, Барселона та Ювентус розіграють Кубок Гампера. Каталонці в цьому матчі розраховують на присутність Ліонеля Мессі, адже найближчим часом легенда "блаугранас" повинен підписати нову угоду з клубом.

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Спонсорський контракт Ла Ліги з компанією CVC, яка інвестує в іспанський футбол майже 3 млрд євро, розблоковує всі перешкоди для Барселони у продовженні співпраці з Мессі. Каталонці планують максимум за дві доби оголосити, що Лео залишається в клубі.

Планується, що перед початком сезону Мессі на правах капітана виступить з вітальною промовою. Про вихід Ліонеля на поле в неділю мова навряд чи йде, адже він все ще перебуває у відпустці та не провів жодного тренування за останні 3 тижні, повідомляє Sport.es.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. Відтоді аргентинець перебуває у статусі вільного агента, а серед претендентів на 34-річного Лео називали ПСЖ.

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