Стартував 1-й тур АПЛ 2025/26, який подарував і перші зміни в турнірній таблиці. Позиції усіх команд у турнірній таблиці після старту першості дізнайтеся з матеріалу "Футбол 24".

Відкрив новий сезон чемпіонату Англії матч чинного чемпіона – Ліверпуля. У суперниках – екс-команда Іллі Забарного, Борнмут. Завершилось це перемогою "червоних" з рахунком 4:2.

Манчестер Сіті розгромив Вулвз завдяки перфомансу дебютантів – дубль Холанда, Рейндерс долучився до трьох голів

У суботу перший тур продовжився одразу п'ятьма матчами. Астон Вілла та Ньюкасл сильнішого не виявили (0:0), так само як і Брайтон та Фулхем (1:1). Сандерленд та Тоттенхем синхронно розбили Вест Хем та Бернлі відповідно (обидва матчі – 3:0). Ігровий день завершив Манчестер Сіті, який розбив Вулверхемптон (4:0), та очолив турнірну таблицю.