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АПЛ прийняла рішення щодо кількості замін в сезоні 2020/21

18:09 - Читать на русском
АПЛ прийняла рішення щодо кількості замін в сезоні 2020/21
Манчестер Сіті в АПЛ / Getty Images

Клуби англійської Прем'єр-ліги продовжують вносити корективи в правила проведення матчів через пандемію коронавірусу.

Клуби АПЛ на спільному зібранні прийняли рішення про повернення до старої системи замін, повідомляє офіційний сайт АПЛ. У сезоні 2020/21 команда під часу матчу зможе зробити лише три заміни замість п'яти, як було по рестарту сезону після карантину. При цьому кількість заявлених запасних повинна бути не більше семи.

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Крім того, клуби домовились про повне використання VAR в наступному сезоні, як цього вимагають до правила АПЛ.

Нагадаємо, що новий сезон елітний дивізіон Англії розпочнеться 12 вересня, а матч останнього туру заплановано на 23 травня 2021 року.

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Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) коронавірус Англія АПЛ
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