АПЛ прийняла рішення щодо кількості замін в сезоні 2020/21

Клуби АПЛ на спільному зібранні прийняли рішення про повернення до старої системи замін, повідомляє офіційний сайт АПЛ. У сезоні 2020/21 команда під часу матчу зможе зробити лише три заміни замість п'яти, як було по рестарту сезону після карантину. При цьому кількість заявлених запасних повинна бути не більше семи.

Хазенхюттль визнаний тренером місяця в АПЛ

Крім того, клуби домовились про повне використання VAR в наступному сезоні, як цього вимагають до правила АПЛ.

Нагадаємо, що новий сезон елітний дивізіон Англії розпочнеться 12 вересня, а матч останнього туру заплановано на 23 травня 2021 року.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи