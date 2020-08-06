АПЛ приняла решение о количестве замен в сезоне 2020/21

Клубы АПЛ на общем собрании приняли решение о возвращении к старой системе замен, сообщает официальный сайт АПЛ. В сезоне 2020/21 команда во время матча сможет сделать только три замены вместо пяти, как было после рестарта сезона после карантина. При этом количество заявленных запасных должна быть не более семи.

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Кроме того, клубы договорились о полном использовании VAR в следующем сезоне, как этого требуют правила АПЛ.

Напомним, что новый сезон элитного дивизиона Англии начнется 12 сентября, а матч последнего тура запланировано на 23 мая 2021 года.

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