Puma замінить Nike у статусі постачальника м'ячів та іншого екіпірування для найбагатшої ліги світу, інформує The Athletic.

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АПЛ не домовилася з американцями про продовження контракту, який завершується у 2025 році. Сторони співпрацювали з 2000-го, створивши чимало культових м'ячів. Також Nike одягав арбітрів і надавав екіпірування для різноманітних внутрішніх заходів.

Puma ж може похизуватися потужним поповненням своєї колекції, у якій є італійська Серія А та іспанська Ла Ліга. Німці вже постачають м'ячі для нижчих дивізіонів Англії, а з сезону 2025/26 можна буде побачити їхню продукцію в АПЛ.

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