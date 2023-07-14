Puma заменит Nike в статусе поставщика мячей и другой экипировки для самой богатой лиги мира, The Athletic.

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АПЛ не договорилась с американцами о продлении контракта, завершающегося в 2025 году. Стороны сотрудничали с 2000 года, создав немало культовых мячей. Также Nike одевал арбитров и предоставлял экипировку для различных внутренних мероприятий.

Puma может похвастаться мощным пополнением своей коллекции, в которой есть итальянская Серия А и испанская Ла Лига. Немцы уже снабжают мячами низжие дивизионы Англии, а с сезона 2025/26 можно будет увидеть их продукцию в АПЛ.

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