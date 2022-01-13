Ньюкасл у своєму твіттері офіційно повідомив про трансфер новозеландського форварда Кріса Вуда.

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Сума переходу склала 30 млн євро, а контракт розрахований на 2,5 роки. За свою кар'єру Вуд встиг пограти за Вест Бромвіч, Міллуолл, Барнслі, Брайтон, Бірмінгем, Лестер, Іпсвіч, Лідс, а останнім клубом став Бернлі.

Додамо, що Вуд у поточному сезоні зіграв у 21 матчі за "бордових" у всіх змаганнях, записавши до свого активу 3 забиті голи. Цікаво, що Бернлі та Ньюкасл є суперниками у боротьбі за виживання – обидві команди мають по 11 очок та перебувають у зоні вильоту.

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