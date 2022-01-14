Поединок Бернли – Лестер в запланированное время не состоится, сообщает официальный сайт лиги.

Ньюкасл подписал бомбардира из элитной компании, оформив второй трансфер в эпоху шейхов

Матч должен был стартовать завтра (15 января) в 17:00, однако "кларетовые" не могут собрать минимальную заявку (13 полевых игроков и один вратарь). В команде Дайча слишком много травмированных и инфицированных COVID-19. АПЛ отмечает печальный "юбилей" – это уже 20-й матч, который пришлось переносить.

К слову, Бернли больше всех команд страдает от изменений календаря. "Кларетовые" наиграли только 17 туров вместо 21-го, который должен был быть на этом этапе.

Арсенал вдесятером удержал ничью с Ливерпулем в полуфинале Кубка лиги