АПЛ офіційно оголосила календар стартових турів після відновлення сезону: відома дата матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль

Англійська Прем'єр-Ліга обрала базові дати для перших турів чемпіонату Англії після тривалої перерви.

Матчі Англійської Прем'єр-ліги відновляться вже 17 червня, а розклад складено до 2 липня, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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Першим поєдинком стане протистояння Астон Вілли та Шеффілд Юнайтед – поєдинок заплановано 17 червня о 20:00. А трохи пізніше цього ж дня Манчестер Сіті Зінченка проведе перенесену зустріч з Арсеналом – матч розпочнеться о 22:15 за київським часом.

Далі АПЛ має базові дати для наступних турів:

30 тур – 19 – 22 червня;

31 тур – 23 – 25 червня;

32 тур – 27 червня – 2 липня.

Додамо, що центральний поєдинок АПЛ Манчестер Сіті – Ліверпуль запланований на 2 липня. Мерсисайдці очолюють турнірну таблицю, випереджаючи "містян" на 25 очок. Підопічні Клоппа вже у найближчому турі можуть стати чемпіонами – це трапиться у випадку їхньої перемоги на Евертоном та поразки Ман Сіті від Арсенала.

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