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АПЛ напередодні рестарту внесла важливі корективи до регламенту

17:38 123 Читать на русском
АПЛ напередодні рестарту внесла важливі корективи до регламенту
Гравці Манчестер Сіті / Reuters

Англійська Прем'єр-ліга вже на повну готується до відновлення сезону – клуби отримають додаткову підстраховку після тривалої паузи.

Решта матчів АПЛ сезону 2019/20 проводитиметься із 5 замінами замість звичних трьох, інформує офіційний сайт Англійської Прем'єр-ліги.

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Також збільшиться і кількість гравців на лаві для запасних – тепер вибір наставників збільшився із 7 до 9 футболістів.

Нагадаємо, АПЛ вже визначилась із датою відновлення сезону – футбол повернеться до Туманного Альбіону 17 червня відкладеними поєдинками 28-го туру. Нагоду взяти участь у першому поєдинку після довгої перерви матиме і Олександр Зінченко – його Манчестер Сіті зіграє перенесену зустріч з Арсеналом.

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Англія АПЛ
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