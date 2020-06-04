"Температура зростає": спокуслива наречена форварда АПЛ не соромиться фотографуватись топлес

Форварду Уотфорда Андре Грею потрібно уважніше стежити за Instagram своєї коханої.

Лі-Енн Піннок, дівчина Андре Грея, тішить своїх прихильників відвертими фото.

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Один зі своїх останніх фотосетів красуня провела майже без одягу, підписавши світлини: "Температура зростає". Варто відзначити, нещодавно 28-річний нападник зробив пропозицію своїй коханій, про що вона також не забуло розповісти в Instagram.

У нинішньому сезоні АПЛ Грей провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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