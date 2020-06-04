toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Температура зростає": спокуслива наречена форварда АПЛ не соромиться фотографуватись топлес

16:42 1191 Читать на русском
"Температура зростає": спокуслива наречена форварда АПЛ не соромиться фотографуватись топлес
Лі-Енн Піннок / Фото Instagram

Форварду Уотфорда Андре Грею потрібно уважніше стежити за Instagram своєї коханої.

Лі-Енн Піннок, дівчина Андре Грея, тішить своїх прихильників відвертими фото.

Уотфорд має найбільше заражених коронавірусом серед усіх клубів АПЛ – гравці збираються бойкотувати тренування

Один зі своїх останніх фотосетів красуня провела майже без одягу, підписавши світлини: "Температура зростає". Варто відзначити, нещодавно 28-річний нападник зробив пропозицію своїй коханій, про що вона також не забуло розповісти в Instagram.

У нинішньому сезоні АПЛ Грей провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

"Йому сподобаються ці фото": фанатка Ярмоленка оголила все – вона фліртувала з Роналду і зіркою МЮ

Temperatures rising... @inaseashell

Допис, поширений Leigh-Anne Pinnock (@leighannepinnock)

Take me back to the island ️

Допис, поширений Leigh-Anne Pinnock (@leighannepinnock)

blog_ava
"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау
12:00
14625
Теги
Англія Дівчина дня Андре Грей Андре Грей Дівчата футболістів Уотфорд Уотфорд
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
19
хв
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук