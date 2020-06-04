АПЛ накануне рестарта внесла важные коррективы в регламент

Английская Премьер-лига уже вовсю готовится к возобновлению сезона – клубы получат дополнительную подстраховку после длительной паузы.

Остальные матчи АПЛ сезона 2019/20 будет проводиться с 5 заменами вместо привычных трех, информирует официальный сайт Английской Премьер-лиги.

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Также увеличится и количество игроков на скамейке запасных – теперь выбор наставников увеличился с 7 до 9 футболистов.

Напомним, АПЛ уже определилась с датой возобновления сезона – футбол вернется на Туманный Альбион 17 июня отложенными поединками 28-го тура. Возможность принять участие в первом поединке после долгого перерыва будет и у Александра Зинченко – его Манчестер Сити сыграет перенесенную встречу с Арсеналом.

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