toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

АПЛ накануне рестарта внесла важные коррективы в регламент

17:39 56 Читати українською
АПЛ накануне рестарта внесла важные коррективы в регламент
Игроки Манчестер Сити / Reuters

Английская Премьер-лига уже вовсю готовится к возобновлению сезона – клубы получат дополнительную подстраховку после длительной паузы.

Остальные матчи АПЛ сезона 2019/20 будет проводиться с 5 заменами вместо привычных трех, информирует официальный сайт Английской Премьер-лиги.

"Температура растет": соблазнительная невеста форварда АПЛ не стесняется фотографироваться топлес

Также увеличится и количество игроков на скамейке запасных – теперь выбор наставников увеличился с 7 до 9 футболистов.

Напомним, АПЛ уже определилась с датой возобновления сезона – футбол вернется на Туманный Альбион 17 июня отложенными поединками 28-го тура. Возможность принять участие в первом поединке после долгого перерыва будет и у Александра Зинченко – его Манчестер Сити сыграет перенесенную встречу с Арсеналом.

"Это лучший кандидат на продажу": Ярмоленко может стать жертвой экономии Вест Хэма, который оказался на грани краха

blog_ava
"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау
12:00
999
Теги
Англия АПЛ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо может в третий раз пригласить Семина
    Україна — 10:24586 Динамо может в третий раз пригласить Семина
1
дн
:
21
час
:
5
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук