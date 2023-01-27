Минулого року ринок чоловічого професіонального футболу майже повернувся до рівня, який був до пандемії. Загальні витрати склали 6,5 мільярда доларів. Це значно більше, ніж показники 2021 року, коли була зафіксована сума 4,86 мільярда. Про це йдеться у звіті, який нещодавно опублікувала ФІФА.

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Витрати англійських клубів в січні та влітку минулого року сягнули рекордного рівня в майже 2,2 мільярда доларів, а італійські клуби посідають друге місце з 673,3 мільйонами доларів. Англійські клуби були покупцями шести з 10 найбільших трансферів, серед яких покупка Манчестер Сіті Ерлінга Холанда у дортмундської Борусії, підписання Ліверпулем Луїса Діаса з Порту та переїзд до Манчестер Юнайтед бразильського дуету Антоні та Каземіро.

Виявилося, що французький чемпіонат найбільше отримує від міжнародних трансферних угод, із загальним надходженням у 740,3 мільйона доларів.

Цього тижня Deloitte заявив, що клуби АПЛ вже побили попередній рекорд витрат у поточному січневому трансферному вікні. На 24 січня англійські команди витратили 440 мільйонів фунтів, що вже перевищило попередній рекорд у 430 мільйонів фунтів стерлінгів, встановлений у січні 2018 року.

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