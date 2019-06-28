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Антоніо Валенсія офіційно продовжить кар'єру на батьківщині

23:25 120 Читать на русском
Антоніо Валенсія офіційно продовжить кар'єру на батьківщині
Антоніо Валенсія / Фото Sportskeeda

Антоніо Валенсія відтепер тішитиме вболівальників чемпіонату Еквадору.

Екс-капітан Манчестер Юнайтед став гравцем ЛДУ Кіто, повідомляє офіційний сайт клубу.

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33-річний захисник приєднався до клубу на правах вільного агента. Про деталі контракту між гравцем та клубом не повідомляється.

Нагадаємо, Антоніо виступав за Манчестер Юнайтед протягом 10 років.

В минулому сезоні чемпіонату Еквадору ЛДУ Кіто став тріумфатором турніру. В нинішньому розіграші після 15-ти турів команда Валенсії посідає 7-му сходинку.

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