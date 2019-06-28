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Манчестер Юнайтед підготував шалену суму на дует англійських талантів

10:44 393 Читать на русском
Манчестер Юнайтед підготував шалену суму на дует англійських талантів
Джеймс Меддісон / Reuters

Після досягнення угоди щодо трансферу оборонця Крістал Пелас Арона Ван-Біссаки Манчестер Юнайтед прагне підписати ще двох молодих англійців.

Керівництво МЮ готове віддати 85 млн фунтів за півзахисника Лестера Джеймса Меддісона та хавбека Ньюкасла Шона Лонгстаффа, повідомляє The Times.

Манчестер Юнайтед домовився щодо трансферу Ван-Біссаки

За інформацією видання, талант "сорок" може коштувати манкуніанцям 25 млн фунтів. Натомість на Меддісона, який вже встиг дебютувати за збірну Англії, готові витратити 60 млн фунтів. Також на атакувального хава Лестере претендує лондонський Тоттенхем.

У сезоні 2018/19 Меддісон провів 36 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів і віддав 7 результативних передач. В активі ж Лонгстаффа – 9 поєдинків і 1 гол.

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