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Антонио Валенсия официально продолжит карьеру на родине

28 июня 23:26 39 Читати українською
Антонио Валенсия официально продолжит карьеру на родине
Антонио Валенсия / Фото Sportskeeda

Антонио Валенсия отныне будет радовать болельщиков чемпионата Эквадора.

Экс-капитан Манчестер Юнайтед стал игроком ЛДУ Кито, сообщает официальный сайт клуба.

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33-летний защитник присоединился к клубу на правах свободного агента. О деталях контракта между игроком и клубом не сообщается.

Напомним, Антонио выступал за Манчестер Юнайтед в течение 10 лет.

В прошлом сезоне чемпионата Эквадора ЛДУ Кито стал триумфатором турнира. В нынешнем розыгрыше после 15-ти туров команда Валенсии занимает 7-ю строчку.

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