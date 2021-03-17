Антоніо проміняв збірну Англії на Ямайку
18:42 - Читать на русском
Півзахисник Вест Хема Майкл Антоніо найближчим часом приміряє зелено-жовту форму.
Майкл Антоніо вирішив приєднатись до національної команди Ямайки, повідомляє Sky Sports.
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30-річний гравець народився в Англії, хоча його батьки родом з Ямайки. Майкл кілька разів викликався до табору збірної Англії, але дебютувати півзахиснику за команду "трьох левів" так і не вдалось.
У нинішньому сезоні АПЛ Антоніо провів 19 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та трьома асистами.
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