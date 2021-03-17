Антонио променял сборную Англии на Ямайку
18:42 - Читати українською
Полузащитник Вест Хэма Майкл Антонио в ближайшее время примеряет зелено-желтую форму.
Майкл Антонио решил присоединиться к национальной команде Ямайки, сообщает Sky Sports.
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30-летний игрок родился в Англии, хотя его родители родом из Ямайки. Майкл несколько раз вызывался в лагерь сборной Англии, но дебютировать полузащитнику за команду "трех львов" так и не удалось.
В нынешнем сезоне АПЛ Антонио провел 19 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.
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