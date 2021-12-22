Антирекорд епохи Сімеоне у відеоогляді матчу Гранада – Атлетіко – 2:1
23:11 - Читать на русском
Атлетіко несподівано програв Гранаді у перенесеному матчі 9-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.
17’ Дарвін Мачіс
63’ Хорхе Моліна
Жоау Феліш 2’
2’ Жоау Феліш
17’ Дарвін Мачіс
63’ Хорхе Моліна
Початок зустрічі був для "матрацників" оптимістичним. Вже на 2-й хвилині Феліш накрутив захисника і точно пробив у нижній кут. Втім, Гранада швидко відігралася завдяки гарматному удару Мачіса.
Атлетіко сенсаційно поступився Гранаді, зазнавши четвертої поразки поспіль
По перерві 39-річний Моліна вивів "насридів" вперед і встановив остаточні 2:1. Це четверта поспіль поразка Атлетіко в Прімері – найгірша серія за 10 років тренерства Дієго Сімеоне.
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