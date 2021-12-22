Атлетіко несподівано програв Гранаді у перенесеному матчі 9-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Початок зустрічі був для "матрацників" оптимістичним. Вже на 2-й хвилині Феліш накрутив захисника і точно пробив у нижній кут. Втім, Гранада швидко відігралася завдяки гарматному удару Мачіса.

Атлетіко сенсаційно поступився Гранаді, зазнавши четвертої поразки поспіль

По перерві 39-річний Моліна вивів "насридів" вперед і встановив остаточні 2:1. Це четверта поспіль поразка Атлетіко в Прімері – найгірша серія за 10 років тренерства Дієго Сімеоне.