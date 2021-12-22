У пропущеному матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії андалусійці на власному полі несподівано здолали мадридців. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Три поразки поспіль змушували команду Дієго Сімеоне з перших хвилин летіти на ворота Гранади. "Матрацникам" вдалось забити швидкий гол вже на другій хвилині матчу: Феліш втік від захисників в центрі поля, протягнув сферу до лінії штрафного майданчика і пробив у дальній кут воріт – Машиміану у падінні не дотягнувся до круглого.

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Через 15 хвилин Мачіс забив розкішний диво-гол, пробивши метрів з сорока, абсолютно неочікувано для Облака. В середині тайму Лемар міг виходити сам на сам з Машиміану, однак португальський кіпер вийшов далеко з воріт і вибив м'яч. Проте сфера затрималась у полі, Луїш сміливо пішов далі і у підкаті вже на лінії вибив круглого за межі поля.

На останній хвилині першого тайму Феліш результативно замкнув навіс головою, але арбітр несподівано взяття воріт скасував, хоча видимого порушення правил не було. Переглядати VAR він також категорично відмовився.

По перерві лише стійка врятувала Гранаду від гола після пострілу Феліша. Вже у наступній атаці господарі забили: арбітр спочтку вирішив віддати борг "матрасникам", але відеодопомога змусила його зафіксувати перевагу андалусійців. За десять хвилин до завершення матчу Облак встиг зреагувати на постріл Суареса під поперечину і врятував Атлетіко від третього гола. На останній хвилині Машиміану помилився на виході, відбивши м'яч перед собою після удару Лемара, однак самовіддано кинувся під добивання.

Перемога принесла Гранаді 22 очки і підняла на дванадцяту сходинку, Атлетіко з 29 пунктами залишився п'ятим.

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