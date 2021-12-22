Атлетико неожиданно проиграл Гранаде в перенесенном матче 9-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.

Начало встречи было для "матрасников" оптимистичным. Уже на 2-й минуте Фелиш накрутил защитника и точно пробил в нижний угол. Впрочем, Гранада быстро отыгралась благодаря пушечному удару Мачиса.

Атлетико сенсационно уступил Гранаде, потерпев четвертое поражение подряд

После перерыва 39-летний Молина вывел "насридов" вперед и установил окончательные 2:1. Это четвертое подряд поражение Атлетико в Примере – худшая серия за 10 лет тренерства Диего Симеоне.