Один із лідерів команди Олександра Зінченка здобув нагороду як найкращий англійський футболіст у 2022 році. Сака отримав свій приз у розташуванні збірної перед матчами Ліги націй.

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Відтак, вихованець Арсенала всього за рік пройшов шлях від антигероя фіналу Євро-2020, де не забив пенальті, до володаря FA England Awards. Відзначимо, що Сака став першим гравцем "канонірів", який отримав цю нагороду.

Додамо, що у нинішньому сезоні Сака провів 7 матчів в складі поточних лідерів АПЛ, в яких відзначився забитим м'ячем та чотирма асистами.