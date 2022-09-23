Антигерой финала Евро-2020 стал лучшим футболистом Англии, принеся первую победу для своего клуба
Футбольная ассоциация Англии (FA) отметила успехи вингера Арсенала Букайо Саки.
Один из лидеров команды Александра Зинченко получил награду как лучший английский футболист в 2022 году. Сака получил свой приз в расположении сборной перед матчами Лиги наций.
Мудрик, Цыганков и Матвиенко под прицелом – скауты половины клубов АПЛ побывали на матче сборной Украины
Следовательно, воспитанник Арсенала всего за год прошел путь от антигероя финала Евро-2020, где не забил пенальти, до обладателя FA England Awards. Отметим, что Сака стал первым игроком "канониров", который получил эту награду.
Добавим, что в нынешнем сезоне Сака провел 7 матчей в составе текущих лидеров АПЛ, в которых отметился забитым мячом и четырьмя ассистами.