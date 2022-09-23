Один из лидеров команды Александра Зинченко получил награду как лучший английский футболист в 2022 году. Сака получил свой приз в расположении сборной перед матчами Лиги наций.

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Следовательно, воспитанник Арсенала всего за год прошел путь от антигероя финала Евро-2020, где не забил пенальти, до обладателя FA England Awards. Отметим, что Сака стал первым игроком "канониров", который получил эту награду.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сака провел 7 матчей в составе текущих лидеров АПЛ, в которых отметился забитым мячом и четырьмя ассистами.