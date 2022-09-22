Поєдинок Ліги націй Шотландія – Україна (3:0) став чудовою нагодою для англійських клубів ближче познайомитися з гравцями "синьо-жовтих".

Напередодні на трибунах Хемпден Парк зібралися скаути з АПЛ, щоб на власні очі побачити гру українців, які є трансферними цілями їхніх клубів, повідомляє 90min.

Шахтар хоче божевільну суму за Мудрика, – журналіст

За інформацією джерела, головною ціллю очікувано став Михайло Мудрик. Ще минулого літа вихованець Шахтаря міг опинитися в АПЛ, а після його успішних виступів у Лізі чемпіонів увага до нього прикута максимально. Також у полі зору перебували Микола Матвієнко та Віктор Циганков.

На матчі збірної України були присутні представники Челсі, Арсенала, Брентфорда, Брайтона, Евертона, Лідса, Ньюкасла, Вест Хема, Вулверхемптона та ще кількох клубів АПЛ, які воліли залишитися інкогніто.

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