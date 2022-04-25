Антальяспор – Шахтер: матч не смогут показать из-за прихотей турок
Украинские болельщики не смогут пересмотреть очередной благотворительный поединок с участием Шахтера.
Федерация футбола Турции не разрешила проведение трансляции матча Антальяспор – Шахтер, сообщает официальный сайт "горняков".
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Причиной стало то, что встреча совпадает с началом поединков турецкой Суперлиги. Сегодня свои матчи в рамках чемпионата Турции должны провести Бешикташ и Сивасспор (против Касымпаши и Аланьяспора соответственно).
Все средства от реализации билетов и рекламы на матче "Shakhtar Global Tour for Peace" будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
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