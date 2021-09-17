Анрі завітав у французьку студію Amazon Prime, де обговорювали старт сезону для команд Ліги 1. Коли йшлося про Ренн, ведучий висловив занепокоєння формою команди перед матчем з Тоттенхемом.

Почувши про вічного конкурента, Тьєррі випалив: "Перепрошую, з ким? Не знаю таких". У студії всі засміялися, а Анрі повернув хитре обличчя в камеру.

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Анрі виступав за Арсенал вісім років і забив за "канонірів" понад 200 голів. Загалом Тьєррі зустрічався з Тоттенхемом 11 разів у чемпіонаті та кубку Англії і не зазнав жодної поразки.